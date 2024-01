Cameriera ignora la moglie al ristorante e ci prova con il marito: «Continuava a parlargli e a toccarlo». La vendetta arriva con il conto

Una cena romantica al ristorante, moglie e marito che si guardano dolcemente negli occhi tra due calici di bollicine, le luci soffuse e del buon cibo: questo era lo scenario che Deanna aveva in mente per la serata, pronta a pagare per entrambi e a godere della compagnia del suo partner.

Eppure, qualcuno all'interno del locale, vale a dire la cameriera assegnata al loro tavolo, sembra aver apprezzato particolarmente i gusti di Deanna in fatto di uomini e ha deciso che valeva la pena tentare un approccio nei confronti del marito, senza preoccuparsi minimamente di nascondere le sue intenzioni.

Al di là della serata rovinata e del fastidio provato da Deanna, in molti hanno fatto presente che la reazione della moglie alle avances esplicite della cameriera sia stata decisamente troppo tiepida e controllata, specialmente con tutto ciò che le ha fatto passare. Qualcuno, invece, si aspettava un comportamento diverso da parte del marito.