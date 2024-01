«Sono l'assistente di George Clooney»: il trucco infallibile per prenotare un tavolo al ristorante quando è tutto esaurito

di Redazione web

Nel febbraio 2022, Dakota Johnson ha rivelato nel programma tv americano Fallon Tonight quale fosse il suo trucco infallibile per ottenere un tavolo in un ristorante: fingere di essere una dipendente di George Clooney per far sembrare che la prenotazione fosse per lui. L'attrice ha assicurato di aver utilizzato questo trucchetto in numerose occasioni e sempre con successo. Adesso anche l’utente di TikTok @hibselivre ha voluto metterlo alla prova e ha registrato il risultato in un video diventato virale.

Il trucco di George Clooney

«Pov: abbiamo usato il trucco di Dakota Johnson per ottenere un tavolo in un ristorante e ha funzionato», esordisce l'utente di Tiktok nella descrizione del video, mentre mostra la sua amica che parla al telefono con il responsabile di un ristorante alla moda. E non si tratta di un giorno qualsiasi, bensì di Natale. Insomma, davvero difficile trovare un posto con poco anticipo.

La ragazza fa credere che andrà al ristorante con George Clooney, dicendo: «Devo parlare con lo staff di George Clooney e vi chiamo di nuovo». Ma non solo: non le basta ottenere il tavolo, pretende anche un orario diverso da quello concesso. «Alle 7 è l'ultimo che hai? Meglio che sia alle 8, ma prima lascia che ne parli con il mio team e ti chiamerò di nuovo. Ti richiamo tra cinque minuti, ok? Grazie mille», dice con sicurezza.

