In palestra la mattina presto? La dottoressa: «Vi spiego perché è meglio di no». ​I consigli per rimanere in salute

di Hylia Rossi

Un po' tutti abbiamo quell'amico (o quell'amica) che ci ricorda quanto siamo pigri a cadenza regolare, di solito dicendo qualcosa del tipo: «Io mi sveglio sempre un paio d'ore prima la mattina così posso scaricare la tensione in palestra prima di andare al lavoro». Subito, il senso di colpa ci invade e ci chiediamo cos'abbiamo fatto di male per non riuscire proprio a trovare la forza di volontà per fare lo stesso.

Non vi è mai successo? Forse quell'amico siete proprio voi, e in tal caso sarebbe bene prendere in considerazione le parole della dottoressa Nicole Van Groningen che ha pubblicato un video su TikTok in cui elenca ciò che il suo lavoro le ha insegnato riguardo il rimanere in salute.

«Le cose che non mi vedrete mai fare, in quanto dottoressa», esordisce Nicole. Ecco di cosa si tratta.

Alessandra Menaglio, la 31enne tra le donne più forti d'Europa: «Ero sovrappeso e sedentaria, così ho cambiato la mia vita»

«Non vi fate convincere dalle parole degli influencer...»

La dottoressa Nicole sembra andare controcorrente con alcuni dei suoi consigli: in un video pubblicato su TikTok che ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni, il medico di base riferisce ciò che ha imparato a causa del suo lavoro riguardo cosa fare o meno per rimanere in salute.

«Ecco le cose che non mi vedrete mai fare in quanto dottoressa», esordisce Nicole, cominciando con quello che è probabilmente il consiglio più inaspettato: «Non fatevi convincere dagli influencer che dicono che bisogna alzarsi presto la mattina per andare in palestra e costruirsi un fisico migliore.

Poi, Nicole dichiara che mai e poi mai la vedremo su una motocicletta dato ciò che ha dovuto vedere durante il suo tirocinio: «Le automobili al giorno d'oggi hanno così tante misure di sicurezza, le più basilari delle quali sono le portiere e i finestrini, perché mai rinunciarvi?». In questo caso, le esperienze personali della dottoressa hanno sicuramente avuto una grossa influenza sulle sue parole. Per lei, il rischio non vale l'emozione di andare in moto.

«Lo stesso vale per chi decide di andare in bici senza il casco», continua Nicole: «Non c'è ragione per farlo. Ho sentito dei familiari di alcuni pazienti urlare in modi che non dimenticherò mai, per cui indosserò sempre il casco se sono in bici».

Nonostante possa sembrare che il suo giudizio sia molto severo per chi decide di fare ciò che lei non farebbe mai, la dottoressa precisa: «Non do mai la colpa alle persone per il loro stato di salute. Penso che chi lo fa cerchi in realtà di aggrapparsi a un senso di controllo per cui possono dire "Ah, sta male perché ha fatto X, Y e Z". Per lo stesso motivo, non giudicherò mai lo stato di salute di qualcuno soltanto basandomi sul loro aspetto fisico».

Infine, Nicole sottolinea l'importanza di non uscire mai senza protezione solare e di evitare di cadere nell'ossessione di fare tutto nel modo più "naturale": «Ovviamente in alcuni casi l'approccio naturale è il migliore, ma ricordiamoci che quando si faceva tutto secondo natura, nell'era prima dei vaccini, degli antibiotici e altri risultati della medicina moderna, la gente moriva».

In tanti hanno ringraziato Nicole per i consigli sinceri e diretti. Un utente scrive: «GRAZIE MILLE! Non riuscire a svegliarmi presto per allenarmi mi faceva sentire in colpa», «Ciò che hai detto sullo stato di salute è verissimo. Siamo ossessionati dall'avere il controllo e facciamo vergognare gli altri per poterlo tenere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA