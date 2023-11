Dormire in letti separati? Ecco cosa fare se il tuo partner russa, ti ruba la coperta, si muove o vuole la luce accesa

Poter godere di un sonno tranquillo dovrebbe essere un diritto di tutti, considerando che dormire bene e il giusto numero di ore è assolutamente necessario al corretto funzionamento del nostro corpo. D'altronde, siamo tutti d'accordo sui benefici derivati dal poter godere di una relazione piena d'amore con il proprio partner.

Eppure, molto spesso questi due aspetti della nostra vita entrano in conflitto l'uno con l'altro: sono relativamente poche le coppie che riescono a far combaciare perfettamente i propri bisogni quando si tratta di sonno, e nel caso in cui le proprie routine e necessità non siano compatibili, si può finire... a cuscinate.

La dottoressa Heather Gunn, una psicologa del sonno che si occupa spesso di coppie, Sophie Bostock e Gurpreet Singh, consulente di Relate, hanno messo a disposizione le loro conoscenze per consigliare, in base alla problematica, le soluzioni da prendere in considerazione, come riportato da The Guardian.