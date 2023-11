Mal di testa, il rimedio che agisce in 2 minuti senza medicine: «Ero disperata, poi ho provato a fare così e mi è passato»

di Hylia Rossi

Ci sono delle giornate che non sembrano voler passare, e proprio in quel momento, quando siamo più deboli - magari abbiamo dormito poco e male, o magari quella scadenza importante si sta avvicinando pericolosamente - arriva il colpo di grazia: il mal di testa (da non confondere con le emicranie, che sono uno specifico tipo di cefalea).

Spesso non si tratta nemmeno di dolori troppo acuti, ma quel costante pulsare dietro le tempie rende impossibile portare a termine qualsiasi compito o faccenda. In tal caso, però, si può sempre provare questa soluzione semplice, veloce e che non richiede alcuna medicina.

Il rimedio per il mal di testa in 2 minuti

Il video della ragazza, Sammar, ha raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di mi piace e commenti.

«Allora, ho visto questa tipa su TikTok mettere i piedi in acqua calda», poi ci pensa un attimo e aggiunge, «molto, molto calda... per far passare il mal di testa». In effetti, la vediamo già seduta sul bordo della vasca da bagno, con i piedi a mollo.

Sammar continua la spiegazione: «Oggi ero disperata perché la mia testa faceva proprio così», dichiara, facendo il gesto di un'esplosione vicino alle tempie, «Avete presente, quel dolore pulsante?». A questo punto la sua espressione cambia, si fa stupita e afferma, ancora incredula: «Il mal di testa non c'è più!»

Molti utenti hanno affermato di aver provato questo rimedio, che ha avuto l'effetto desiderato anche sul loro mal di testa. Qualcuno, curioso sul perché avesse funzionato, è andato a cercare una spiegazione: «Pare che il calore faccia si che il sangue si concentri sugli arti inferiori, così la pressione sui vasi sanguigni nelle tempie si allenta!»

C'è chi suggerisce, in casi simili, di aggiungere anche una busta di ghiaccio dietro la nuca. Per alcuni, tuttavia, il metodo sembra essere solo parzialmente funzionante: «Mi sembra vada meglio, ma ho ancora dolore».

