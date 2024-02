Si allena a torso nudo, una ragazza lo filma e lo prende in giro sui social: «Non hai muscoli». La palestra la punisce così

Bullismo anche in palestra, dove una ragazza che ha preso di mira il fisico di un altro cliente si è vista revocare l'iscrizione dopo l'intervento di un personaggio dei social. La piccola faida è avvenuta in Texas. Allie, che su Instagram si fa chiamare @the_rippedbarbie, ha ripreso in un video un ragazzo che stava allenando gli addominali a torso nudo su una panca.

«Se devi allenarti in "topless", almeno abbi un po' di muscoli», ha mormorato Allie mentre filmava l'uomo. A quel punto, dopo essere venuto a conoscienza della clip, è intervenuto Joey Swoll, diventato famoso per i suoi video che denunciano la cattiva educazione in palestra (come prendere in giro le persone o la frustrazione di quelli che si filmano ma vengono "disturbati").