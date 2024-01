«Un uomo mi ha offerto 100mila euro per licenziarmi dal lavoro che odiavo: ho rifiutato, ma da lui ho imparato una lezione di vita»

Lo sappiamo bene: la vita è una sola, non ci sono seconde possibilità, e dovremmo fare il massimo per cercare di raggiungere la felicità negli anni che ci sono concessi. Eppure, troppo spesso ci si perde nel labirinto della quotidianità, tra la malinconica sicurezza di un lavoro che non ci soddisfa e quegli impegni che ci sembrano erroneamente importanti e improrogabili.

C'è chi è abbastanza fortunato da risvegliarsi con un'epifania, improvvisa e inaspettata, che gli permette di mettere di nuovo a fuoco le priorità e, finalmente, imboccare la strada per la felicità anziché continuare sul sentiero della sopravvivenza. Per Makenna, quell'epifania è stata invece un percorso iniziato in maniera alquanto particolare, vale a dire con l'offerta di un uomo: 100mila dollari in cambio del licenziamento dal proprio lavoro.

Naturalmente, Makenna credeva scherzasse.