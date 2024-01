Risponde male alla barista, lei gli rovina l'appuntamento romantico con "il trucco di Morgan": «Se ti comporti da stupido...»

La capacità di rimanere calmi e di essere comprensivi anche in situazioni in cui l'interlocutore si rivolge a noi in maniera maleducata e aggressiva è certamente utile in diversi contesti, specialmente se si lavora a contatto con il pubblico. In alcuni casi, poi, il nostro ruolo richiede di rimanere assolutamente professionali, a meno di non voler rischiare il licenziamento.

Morgan, tuttavia, non si è fatta di questi problemi e dopo un paio di rispostacce da parte del cliente - a lei e alla ragazza con cui aveva un appuntamento - ha preso la decisione di utilizzare un trucchetto per fargli fare brutta figura davanti a tutti. La barista ha raccontato la storia in un video pubblicato sul suo account TikTok e ha scatenato l'ilarità e l'approvazione dei più.