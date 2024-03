Chiede il prezzo della liposuzione e viene insultata dalla segretaria del medico: «Mettiti a dieta cicciona di me**a, mangia l'insalata»

di Redazione Web

Lavorare nel servizio clienti non è affatto semplice, specialmente quando si ha a che fare con persone particolarmente difficili o insistenti. Mantenere un tono gentile nonostante la maleducazione altrui ed evitare che la professionalità si sgretoli davanti a rispostacce e incomprensioni, in effetti, è una sfida un po' per tutti. Eppure, c'è chi con infinita pazienza riesce, come una guardia scozzese a Buckingham Palace, a rimanere impassibile di fronte ad atteggiamenti snervanti.

Dall'altra parte, c'è anche chi non riesce proprio a trattenersi ed esplode nel modo e nel momento meno opportuno, proprio come è successo alla segretaria di uno studio medico a cui Kaileen si era rivolta per avere informazioni su alcuni prezzi: «Ho avuto la peggiore esperienza di servizio clienti di sempre, senza nemmeno presentarmi di persona», dichiara la ragazza, che passa poi a raccontare cosa è successo e gli insulti che le sono stati rivolti.

La brutta esperienza

Kaileen racconta che una sera si è trovata a soffrire di un episodio di dismorfia corporea, vale a dire un disturbo che porta a preoccuparsi particolarmente del proprio aspetto. Per questo motivo ha cominciato a fare ricerche riguardanti la chirurgia estetica e l'insicurezza provata per le sue braccia l'ha portata a richiedere tramite email il preventivo per una liposuzione a uno studio medico della California trovato su Google.

Il giorno dopo, la ragazza ha ricevuto una chiamata e mentre la donna dall'altro capo del telefono le sta spiegando chi è e di cosa si tratta la voce sembra disturbata.

Decisamente infastidita dal tono aggressivo della donna, Kaileen risponde con una mail in cui spiega la situazione e lamenta i modi con cui è stata trattata, affermando di essere alquanto arrabbiata per la mail che ha ricevuto e dicendo che avrebbe lasciato una recensione da una stella. II peggio, tuttavia, arriva solo il giorno dopo: «Mi sveglio e trovo dei messaggi da un numero sconosciuto "Mettiti a dieta", "Cicciona di me**a", "Ingozzati di insalata"». Kaileen ha semplicemente risposto con "Okay Alisa".

