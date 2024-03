Roma, 35enne litiga in strada con un amico e viene accoltellato da una terza persona. La vittima: «Non lo conoscevo»

di Redazione web

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato nella notte a una gamba in via Palmiro Togliatti, zona Quarticciolo, a Roma. È stato trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto la polizia. A quanto riferito dalla vittima, stava parlando, forse anche litigando. con un conoscente quando è arrivato un terzo uomo e lo ha ferito alla coscia. Sono in corso indagini.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che indagano per individuare l'autore del gesto. Ascoltato dai poliziotti, l'uomo ferito ha detto che stava parlando con un amico quando a un certo punto il suo aggressore si è avvicinato, hanno discusso e lo ha colpito. Il 35enne ha detto di non aver mai visto quell'uomo violento.

