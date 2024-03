«I miei genitori si parlano a malapena, papà la tratta male e mia mamma è infelice: voglio regalarle una relazione con un altro»

«Mia mamma è infelice accanto a papà, le voglio regalare un appuntamento con un altro». Un'idea alquanto insolita quella di una ragazza che su Reddit ha raccontato di voler «aiutare il matrimonio» dei propri genitori con un dono poco ortodosso. Nessun cioccolatino, fiore o regalo materiale, l'idea è quella di offrire alla propria mamma una vera e propria relazione.

Mamma e papà, «si parlano a malapena, lui sta sempre seduto davanti alla TV e non le lascia mai guardare quello che vuole. Lei si sforza di preparargli la cena e lui a malapena la mangia. E nemmeno la ringrazia», ha spiegato la l'utente. «Hanno perso ogni affetto, mamma mi ha detto che lui non le dà nemmeno un bacio prima di andare a letto. Non ricordo l'ultima volta che sono usciti a cena, che hanno avuto un appuntamento o qualcosa del genere. Penso che si siano fissati sui loro piccoli fastidi e non si apprezzino più, ma prima stavano così bene insieme», ha ricordato nel post.

Alla donna, «divertente e socievole», era già balenata l'idea di conoscere qualcun altro. Idea scacciata subito via perché «mamma ama solo lui». Il problema però è che le cose stentano a funzionare, ha spiegato la ragazza anonima. Quindi, «con l'avvicinarsi della festa della mamma, volevo regalarle qualcosa di insolito che potesse anche rimettere in sesto il suo matrimonio», ha scritto. «Così ho pensato a un abbonamento per uno di quei siti di incontri, usato per cercare vere e proprie relazioni. Ho letto che può aiutare il matrimonio», ha concluso la figlia.