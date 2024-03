«Incontri romantici in 25 Paesi diversi: ecco dove sono stati i migliori, i peggiori e... i più strani. C'è anche l'Italia»

Dall'appuntamento romantico sotto la pioggia battente a Milano fino al giro in elicottero su Central Park: Anne Marie Hagerty, travel blogger americana, ha collezionato diverse frequentazioni a dir poco interessanti. L'influencer, due anni fa, ha cominciato una «ricerca mondiale» per trovare l'amore della sua vita, dopo essersi separata da un uomo che «pensava di sposare».

Da allora ha visitato 25 Paesi uscendo con uomini in ognuno di essi e portando via con sé gli aneddoti come souvenir. La ragazza pubblica le sue avventure sentimentali sul suo account TikTok (@annemariehagerty), dove ha accumulato 50mila follower. La 28enne ha parlato al Daily Mail dei suoi incontri internazionali, condividendo i dettagli sui luoghi più romantici e su quelli che non sono riusciti a catturare il suo cuore.

Prima della sua ricerca dell'amore, Anne Marie non era certo estranea ai viaggi. La ragazza si era trasferita da una piccola città del North Carolina a New York. Da lì ha viaggiato ovunque, dal Giappone a Panama, e ha persino vissuto in India quando aveva 18 anni.