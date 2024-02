Nuovo ristorante di moda in città, l'esperienza terribile della food blogger: «Una cipolla a 15 euro, il menù pieno di errori e ore di attesa»

L'esperienza di una cena fuori dovrebbe lasciarci solo ricordi positivi, specialmente quando si decide di provare per la prima volta quel nuovo ristorante di cui tutti parlano. Eppure, succede spesso il contrario e quella che doveva essere una magica serata fuori si trasforma in una serie di sfortunati eventi, proprio come è successo a Koko, una food blogger sin dal 2010.

La ragazza ha recentemente pubblicato una video recensione sul suo account TikTok in cui racconta la terribile esperienza in un locale di Austin, negli Stati Uniti. La cena è stata così deludente che inizialmente aveva intenzione di non pubblicare il video, ma alla fine si è sentita in dovere di evitare che altre persone facessero il suo stesso errore e ha spiegato per filo e per segno cosa è andato storto.