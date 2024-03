«Il trucco geniale di mia mamma per fare colpo su un ragazzo: è incredibile ma ha funzionato»

Spremersi le meningi per trovare il modo giusto di fare colpo su qualcuno: ci sono passati tutti. Forse la soluzione definitiva è stata finalmente trovata (e ha a che fare con un esperimento scientifico). L'unica pecca? Bisogna saper cucinare, e bene.

Il trucco «geniale» è stato rivelato da Fia James in un video su TikTok. Un consiglio datole proprio dalla mamma. A sua detta, anche lei all'inizio non credeva potesse essere utile ma ha deciso di provarci comunque e «stranamente ha funzionato».

In una clip virale, che finora ha accumulato quasi 12 milioni di visualizzazioni, l'autrice ha parlato del riflesso pavloviano (dal nome dello scienziato russo Ivan Pavlov che elaborò il concetto agli inizi del Novecento): si tratta di una reazione prodotta nell'animale in cattività da un elemento esterno, che l'animale si abitua ad associare ad un preciso stimolo. Cosa c'entra con il fare colpo su qualcuno? Beh, se la persona da conquistare sta venendo per un appuntamento a casa, «bisogna fargli trovare dei biscotti», ha rivelato la 27enne.