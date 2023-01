Verme della farina (le larve) come alimento, ok della Commissione Ue al commercio dopo grilli e locuste Dopo - tra gli altri - grilli e locuste, quarto insetto novel food. Potrà essere messo in vendita per uso alimentare dal 26 gennaio







di Redazione web Dopo i grilli e le locuste anche alcuni tipi di vermi dal 26 gennaio potranno trovare spazio sulla nostra tavola. Le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo alimento dal 26 gennaio. È l'effetto di un regolamento proposto dalla Commissione europea e approvato dagli Stati membri, pubblicato il 5 gennaio scorso. Noce moscata, gli effetti collaterali. Può essere usata come droga? I 'casi' di Amici e Gf Vip Larve di verme della farina come alimento Con le larve del verme della farina minore sono quatto gli insetti e i loro derivati ad aver ricevuto il via libera come nuovo alimento dall'Unione europea dopo le larve del verme della farina, le locuste e i grilli. La Commissione Ue ha autorizzato la società Ynsect NL B.V. ad immettere nel mercato europeo queste larve. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 18:52

