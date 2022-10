Listeria, pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier ritirati: il Ministero della salute invita a non mangiarli

di Redazione web

Allarme listeria, dal Ministero della salute. I pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier potrebbero contenere la «possibile presenza di listeria monocytogenes». Un contagio che colpisce un altro prodotto alimentare, dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone. L'avviso del ministero, datato 10 ottobre, avvisa del possibile rischio microbiologico e quindi invita a non consumare il prodotto.

Pancake ritirati

L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre, ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da 6) per rischio microbiologico. La raccomandazione ai consumatori è quella «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione». Qui il link al documento del ministero della salute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 10:37

