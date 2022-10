Listeria anche nei tramezzini al salmone: «Non mangiateli». Ecco marchio e lotto ritirati dal mercato

Non solo wurstel: dopo il prodotto il cui consumo crudo ha causato casi di listeriosi, arriva un'allerta riguardo a confezioni di tramezzini al salmone e maionese del marchio 'Allegri Sapori'.

Listeria, mangia un wurstel e muore: 80enne colpito da meningite ad Alessandria

L'azienda ha infatti disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, segnalando - come si legge sul sito del ministero della Salute - di aver trovato la «presenza di Listeria monocytogenes». Da qui la raccomandazione ai consumatori «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA