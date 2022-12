Trump promette un «grande annuncio», ma i fan restano delusi: in vendita le sue carte da supereroe. «Finiranno subito»

Aveva promesso un «grande annuncio», ma chi si aspettava una notizia sulle prossime presidenziali degli Stati Uniti è rimasto deluso. Sul suo social "Truth", Donald Trump ha svelato una nuova linea di carte digitali che lo raffigurano come un supereroe. L'ex presidente americano ha spiegato che «si potranno collezionare come le carte del baseball, anche se saranno più emozionanti» e che non bisogna indugiare nell'acquistarle perché «finiranno molto presto». Il costo è «solo 99 dollari l'una», per un «grande regalo di Natale».

Trump alle presidenziali

Trump è raffigurato su un ring da lotta con una tuta aderente rossa e la bandiera degli Stati Uniti a fargli da mantello. Sulle braccia è stampato il numero 45, poiché è stato il 45esimo presidente americano. E sul petto una grande T. Niente di nuovo sulle prossime presidenziali, dove è dato sfavorito anche nella corsa interna dei repubblicani, che lo vede contrapposto al Governatore della Florida Ron DeSantis.

JUST IN - The "major" announcement: Trump is now selling "digital trading cards" showing him as a superhero. pic.twitter.com/2sLtfkLnjE — Disclose.tv (@disclosetv) December 15, 2022

