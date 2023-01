Noce moscata, gli effetti collaterali. Può essere usata come droga? I 'casi' di Amici e Gf Vip

di Redazione Web

La noce moscata, e i suoi effetti inaspettati, sono al centro del tam tam che in questi giorni riecheggia attorno a due programmi televisivi e i giovani (e meno giovani) concorrenti di un talent e di un reality show: stiamo parlando di Amici e del Gf Vip. Ma andiamo con ordine e snoccioliamo gli effetti che la spezia può causare. Già, perché una delle frasi più cercate sui motori di ricerca è: come assumere la noce moscata per sballarsi.

Gli effetti della noce moscata possono iniziare a palesarsi se vengono assunti da 2 a 15 grammi di spezia. La noce moscata, quindi, se assunta in piccole quantità, è innocua. Al contrario può avere effetti allucinogeni e creare anche danni collaterali, come deliri, ansia e paranoie. Gli effetti allucinogeni della noce moscata, secondo alcuni, risalirebbero all'antico Egitto: la spezia veniva utilizzata insieme all'hashish per aumentarne i sintomi.

Gli effetti della noce moscata dipendono, tuttavia dalla sensibilità individuale, dal peso e dal sesso della persona. Gli effetti psicotropi e allucinogeni vengono ricondotti alla presenza di due composti attivi della noce moscata: la miristicina e l'elemicina, simili a quelli delle amfetamine di sintesi, anche se gli effetti percepiti da chi la assume possono essere paragonabili a quelli prodotti dall’LSD.

Più lievemente, la noce moscata può provocare sintomi simili ad un intossicamente quali febbre, nausea o vomito.

La noce moscata può essere letale? In dose superiore ai 15 grammi potrebbe esserlo, ma bisogna considerare anche i diversi fattori del singolo individuo.

Amici, il «noce moscata gate»

Del «noce moscata gate» e di cosa sia successo esattamente la notte di Capodanno dentro le casette di Amici rimane ancora oggi un mistero. Durante la scorsa puntata del talent show, andata in onda ieri, 15 gennaio, sono stati presi seri provvedimenti disciplinari ai danni di sei concorrenti, due dei quali sono stati eliminati dal programma.

La produzione del talent di Maria De Filippi ha preferito non svelare i dettagli di quello che è accaduto, ma diverse teorie girano sul web. Alcune di queste accuserebbero i ragazzi di aver sniffato la noce moscata, concedendosi così una notte di bravate, tra alcool e droga. Ma la noce moscata può avere dei seri effetti collaterali?

