Amici 22, altra bufera in arrivo? Spunta un tatuaggio sulla mano del cantante

Dopo il caos generato da un Capodanno sopra le righe, un altro episodio scuote la classe di Amici 22. Alcuni fan del programma hanno notato durante la puntata della domenica su Canale 5 che sul dorso della mano sinistra del cantante NDG (Nicola Di Girolamo) è spuntato un tatuaggio, che potrebbe essere uno dei frutti della nottata di Capodanno, trascorsa secondo le varie teorie tra troppi bicchieri alcolici e il giallo della noce moscata usata come stupefacente.

Cosa è successo

«Nel daytime del venerdì non lo aveva», «Arisa ha parlato di Splatter. Il che è facile da capire. Per me si sono tatuati usando del fuoco e dei materiali pericolosi», hanno commentato alcuni utenti. Gli episodi di Capodanno non sono stati divulgati dalla produzione, che ha ritenuto i fatti troppo gravi per essere mostrati. Il provvedimento ha mandato in sfida diretta alcuni allievi, e Tommy Dali e Valeria Mancini sono stati eliminati.

