«Biscotti Oreo mischiati con l'ammoniaca», la denuncia choc. Salvini: «Va fatta chiarezza»

Biscotti Oreo "conditi" con l'ammoniaca tossica. Un'inchiesta choc del giornale olandese Noordhollands Dagblad, avrebbe svelato un ingrediente nascosto di uno degli snack più amati al mondo. L'accusa è rivolta alla fabbrica Ofi/Olam, situata a Koog-sur-le-Zaan. Da anni farebbe uso di ammoniaca mischiata alle fave di cacao, per annerire i celebri prodotti dolciari o modificarne il gusto.

Ammoniaca negli Oreo, cosa sappiamo

La denuncia sarebbe partita da un informatore anonimo, che ha contattato il giornale per svelare il retroscena sulla fabbricazione dei biscotti e ha parlato di «dosi massicce di ammoniaca utilizzate per la fabbricazione». Secondo il giornale, il governo olandese ne sarebbe al corrente, ma avrebbe deliberatamente taciuto. La notizia è stata commentata anche dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: «Quanti ne hanno mangiati in questi anni ragazze e ragazzi di tutte le età? Va fatta chiarezza al più presto», ha scritto.

La risposta dell'azienda

«Ofi-Olam utilizza l'ammoniaca come soluzione alcalinizzante per alcune polveri di cacao per modificare il colore o il sapore del prodotto finale», ha ammesso Eric Nederhand, direttore dell'azienda finita nel mirino dell'inchiesta. «Non restano che poche tracce di ammoniaca nel prodotto finale», si è difeso, specificando che il suo utilizzo è registrato in quanto additivo alimentare nelle informazioni tecniche di ogni ingrediente.

La Mondelez, che produce i biscotti e altri prodotti come il Toblerone, a domanda specifica ha risposto che le confezioni dei biscotti menzionano il «carbonato di ammonio» tra gli ingredienti. «L'utilizzo di carbonato di ammonio negli alimenti non incide sulla qualità degli alimenti o sulla sicurezza del prodotto», ha affermato Annick Verdegem, portavoce dell'azienda.

