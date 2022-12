Sciopero mezzi venerdì 16 dicembre, da Roma a Milano e Napoli: orario, chi si ferma e perché

di Redazione web

Sciopero 16 dicembre 2022. Si fermano i lavoratori di mezza Italia, dai trasporti alla pubblica amministrazione. La protesta, che durerà 24 ore, riguarda la manovra varata dal governo Meloni, definita «socialmente iniqua» dai sindacati. La contestazione avrà luogo in ben undici regioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Dove si sciopera e perché

Come detto, sono undici le regioni che saranno coinvolte nello sciopere: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Provincia di Bolzano, Campania, Liguria, Toscana, Basilicata, Lombardia, Molise, Lazio e Sardegna. A indire lo stop dei lavoratori per una «legge di bilancio contro il lavoro, sbagliata e da cambiare», sono state Cgil e Uil. A rischio treni, metro e autobus.

Sciopero a Milano

La regione Lombardia è tra quelle interessate dallo sciopero. I mezzi pubblici si fermeranno a Milano tra le 18 e le 22. A rischio la regolare circolazione di bus, tram e metro. I taxi si fermeranno invece dalle 9 alle 13. Per Linee Autoguidovie i bus potrebbero risentire dello sciopero tra le 18 e le 21:59, mentre la funicolare Como-Brunate potrebbe registrare disagi fra le 8:30 e le 12:30.

Venerdì 16/12 i sindacati CGIL Lombardia e UIL Milano e Lombardia hanno aderito a uno sciopero nazionale di tutti i settori. A Milano possibili conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22. I mezzi sono garantiti in tutti gli altri orari della giornata: https://t.co/MEzduWt5Gl pic.twitter.com/dM6YMGSr3n — ATM (@atm_informa) December 14, 2022

Sciopero Roma

Confermato lo sciopero del 16 dicembre contro la manovra anche nel Lazio e a Roma. Il trasporto pubblico locale si fermerà dalle 20 alle 24. L’agitazione interesserà bus, tram e metro urbani, compresi i collegamenti extraurbani. In caso di interruzione per sciopero del servizio della metropolitana, alle ore 0.01 il servizio riprenderà sull'intera rete. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Sciopero Napoli

Venerdì 16 settembre 2022 in Campania ci sarà uno sciopero dei mezzi EAV, che avrà la durata di 8 ore. Precisamente, i dipendenti incroceranno le braccia dalle ore 9.00 alle ore 17.00, anche se ci saranno delle fasce di garanzia. A Napoli l'azienda dei trasporti ANM ha fatto sapere che la Linea 1 sarà ferma dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Nel dettaglio:

Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00.

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.16 e da Garibaldi alle ore 9.14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.12 e da Garibaldi alle ore 17.52.

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Sciopero a Torino

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, GTT fa sapere che lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: servizio extraurbano bus dalle 10 alle 14; servizio ferroviario sfmA - Aeroporto-Ceres dalle 17.30 alle 21.30; servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela dalle 18 alle 22; personale addetto ai centri di servizi al cliente dalle 15 a fine turno.

Sciopero in Toscana

In Toscana il trasporto pubblico locale sarà fermo per quattro ore, ma ogni città adotterà orari diversi: Firenze dalle 18 alle 22, Prato, Livorno e Lucca dalle 17.30 alle 21:30, Arezzo, Grosseto e Siena dalle 8.30 alle 12.30, infine, Massa Carrara dalle 11 alle 15.

Sciopero in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna chiudono scuole e università per tutta la giornata. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle 11:30 alle 15:30. «L’effettuazione dello sciopero comporterà il rispetto degli accordi sulle norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali sottoscritti tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali», si legge sul sito comunale.

Venerdì 16 dicembre possibili disagi nell'erogazione dei servizi per uno #sciopero regionale di tutti i settori privati e pubblici.

ℹ️ https://t.co/I2fV8lxZlg#Bus #Tper non garantiti dalle 11.30 alle 15.30

ℹ️ https://t.co/Wzta5GmiZg #Bologna pic.twitter.com/xe0hYoZKjv — Comune di Bologna (@comunebologna) December 15, 2022

Sciopero in Liguria

La protesta in Liguria, per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, sarà spalmata in diverse fasce orarie: da inizio servizio alle ore 5:30, dalle ore 9:30 alle ore 17 e dalle ore 21 a fine servizio. Il trasporto pubblico extraurbano non sarà operativo da inizio servizio alle ore 6, dalle ore 9 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Coinvolti anche i porti e la logistica, con i lavoratori marittimi che effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave, mentre per i rimorchiatori saranno fermi per 12 ore, fatti salvi i servizi essenziali.

Sciopero Molise

Venerdì 16 dicembre ci sarà sciopero del trasporto pubblico anche in Molise, con i mezzi urbani che si fermeranno per quattro ore dalle 19.30 alle 23.30. Taxi saranno in sciopero per tutte le 24 ore della giornata.

Stop benzinai

Incrociano le braccia anche i benzinai che operano su tutta la rete autostradale. I distributori saranno chiusi dalle 22 del 13 dicembre fino alla stessa ora di venerdì 16 dicembre. Lo hanno annunciato Faib Confesercenti, Fegica e Anisa Confcommercio in un comunicato congiunto, lamentando “lo stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte le aree di servizio autostradali”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 16:57

