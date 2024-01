Mamma single a "Primo appuntamento": «Sotto i 15 cm non faccio niente». E il corteggiatore reagisce così

Giocare a carte scoperte al primo appuntamento è una mossa un po' azzardata, ma nulla ha potuto fermare la concorrente di un programma televisivo in diretta in Spagna, "First dates", format in onda anche in Italia con il nome di "Primo appuntamento" e condotto da Flavio Montrucchio su Real Time.

María José sorprende a Ismael con su primera pregunta: "No me esperaba que fuera tan directa" #FirstDates1E https://t.co/gYTc7j2ZkM — First Dates (@firstdates_tv) January 1, 2024

María José è una mamma single, divorziata, di 42 anni, che ha deciso di prendere parte a "First Dates" per incontrare l'anima gemella, ma sui requisiti non scherza ed esige che il membro maschile debba essere, almeno, di 15 centimenti altrimenti «nada».