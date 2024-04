Il programma di appuntamenti più disgustoso? È quello dove i concorrenti escono con le mamme degli altri. Ed è alla sua 2ª edizione

Otto donne tra i 40 e i 60 anni cercano una giovane anima gemella in una villa lussuosa e scoprono che i partecipanti sono i loro stessi figli. Scandaloso o interessante? C'è chi lo ha definito "il programma di appuntaemnti più disgustoso della tv", eppure MILF Manor sta per tornare con la sua seconda edizione nel Regno Unito.

MILF Manor, il programma scandaloso: cosa è successo nella prima serie

Nella prima stagione, le otto partecipanti fanno le valigie e traslocano in una bellissima villa in Messico, sul mare. In questa casa pendono parte a tantissime attività con lo scopo di vincere un appuntamento con il giovane uomo a cui ambiscono. Le donne si iscrivono al reality show col vero intento di trovare l'amore, ma gli appuntamenti non vanno come si aspettano. Le MILF, infatti, non sanno che i ragazzi single sono i loro stessi figli: lo hanno scoperto soltato durante il primo episodio. Mamme e figli si sono trovati, quindi, ad affrontare l'imbarazzo di osservarsi a pochi metri di distanza, nella stessa villa da sogno, mentre intrattengono appuntamenti con gli altri partecipanti.

Anticipazioni dei nuovi episodi

La seconda stagione vedrà la partecipazione di altre concorrenti e si terrà in uno chalet fronte lago. Anche in questo caso, i vari membri sono alla ricerca di una vera storia d'amore, ma rimarranno scioccati quando si incontreranno.

