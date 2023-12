Quante volte bisogna andare in bagno? La risposta dei gastroenterologi vi rassicurerà

È sbagliato andare in bagno meno di una volta al giorno? Ogni quanto si dovrebbe andare? La risposta universale per tutti non esiste ma dipende per ognuno di noi in base a diversi fattori, come la dieta, l'esercizio fisico e così via.

La chiave, secondo gli esperti, è capire il proprio modello abituale e concentrarsi sul benessere generale. Ecco alcuni pareri raccolti da Very Well Health (e qualche consiglio).

Dipende da persona a persona

Il dottor Babak Firoozi, gastroenterologo, afferma che non c'è una frequenza universalmente consigliata per il numero di volte in cui andare in bagno. La maggioranza delle persone, senza problemi di salute significativi, va dalle tre volte al giorno alle tre a settimana. Un sondaggio del 2010 conferma che il 98% della popolazione adulta rientra in questa fascia di frequenza.

Tuttavia, Firoozi sottolinea che ogni individuo ha il proprio ritmo e che le differenze abituali sono normali. Non evacuare ogni giorno non è automaticamente motivo di preoccupazione.

Secondo il dottor Andrew DuPont, gastroenterologo presso lo UTHealth Houston, sono diverse le cause possono influenzare la frequenza dei movimenti intestinali. Alcuni individui potrebbero avere una motilità intestinale più lenta, mentre altri potrebbero essere influenzati da condizioni mediche come la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) o la malattia di Crohn.

Firoozi sottolinea che la cosa più importante è capire il proprio modello abituale e garantire l'assenza di disagio o dolore. Il mito che andare in bagno ogni giorno sia fondamentale per la salute è stato più volte smentito, e la persona dovrebbe concentrarsi sulla sua normale routine intestinale.