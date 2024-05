«Soffro di depressione e disturbo borderline, ho provato a farla finita e la mia cagnolona mi ha salvata. Senza di lei non sarei qui»

di Redazione Web

Si dice che il cane sia il migliore amico dell'uomo. Secondo gli amanti dell'animale, riuscirebbe anche a essere un grande sostegno durante i periodi più difficili delle nostre vite. Come è accaduto a Maryna Narota, la content creator 25enne che ha pubblicato un video su Instagram in cui ha raccontato di come la sua pastore belga sia riuscita ad aiutarla a superare un momento di grande fragilità.

«Senza di lei non sarei qui - ha scritto sotto al video - mi ha trovata a terra svenuta e ha allertato la mia famiglia. Ogni volta che veniva a trovarmi la ringraziavo, mi ha salvato la vita».

L'amicizia tra Maryna e la sua "cagnolona"

Conosciuta da tutti come Mary Narota, la giovane ragazza non condivide sui social soltanto le proprie passioni, ma anche alcune vicende che hanno profondamente caratterizzato la propria vita, nella speranza di far «sentire meno sole le persone», scrive sui propri profili.

Vicino a lei, però, sono rimasti le sue due migliori amiche a quattro zampe: una tenerissima coniglietta grigia e una pastore belga, che è riuscita a salvarle la vita. Come racconta sui social, la creator ha tentato di togliersi la vita nel novembre 2021 e, proprio in quel momento, a dare l'allarme è stata la sua "cagnolona" che, l'ha trovata distesa sul pavimento del bagno priva di sensi. Da quel momento, Maryna ha seguito un percorso terapeutico che, nel 2023, l'ha portata al reparto di psichiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano. Ad andare a trovarla negli orari di visita, ovviamente, è stata la sua dolce "salvatrice", accompagnata al guinzaglio dai familiari della ragazza.

Non appena ha visto che la padrona stava bene, la pastore belga è subito corso incontro alla sua amica, facendole le feste e prendendosi tante coccole.

