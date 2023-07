Leonessa semina il panico a Berlino, avvistata mentre sbrana un cinghiale. La polizia: «Restate a casa»

La polizia tedesca sta cercando dall'alba un «felino selvatico» in fuga nella zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino, probabilmente una leonessa. La polizia del Land ha avvertito gli abitanti del pericolo, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri animali. Lo riportano Dpa e Spiegel. Non è noto da dove possa essere fuggito il felino.

Le ricerche sono in corso nelle zone Teltow, Kleinmachnow e Stahnsdorf. L'avvertimento è stato in seguito esteso alle aree meridionali di Berlino, ed è stato inviato un avviso su un'app ufficiale, specificando che si sospettava che l'animale fosse una leonessa.

Il portavoce della polizia Daniel Keip ha dichiarato alla BILD: «Verso mezzanotte, i testimoni hanno visto un predatore abbattere un cinghiale. Abbiamo anche materiale video a riguardo. È quindi una leonessa. Al momento non c'è motivo per noi di dubitare della sua autenticità».

La polizia non ha informazioni su chi possa essere il proprietario della leonessa, non essendoci attualmente circhi nella zona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 09:59

