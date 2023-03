Cane sepolto vivo in giardino dalla vicina di casa 82enne: «Abbaia, non mi fa dormire» VIDEO CHOC

di Redazione web

Sepolta viva in giardino perché colpevole di dare fastidio con il suo abbaiare, salvata dalla padrona che ormai la dava per morta. Il momento in cui il cane Nina è stato dissotterrato è diventato virale sui social, mentre è stata arrestata la responsabile del crudele gesto: la vicina di casa 82enne della proprietaria.

Cane trova della cannabis per strada e la mangia, il video del suo malessere indigna il web: «Pensavo stesse morendo»

Va a comprare un cane, scopre che è una iena. «Rideva come nel film del Re Leone». La truffa dell'allevatore

Il cane seppellito vivo perché abbaiava

Tutto è cominciato lo scorso 7 marzo nel comune brasiliano di Planura. Qui l'anziana donna, infastidita dall'abbaiare del cane della vicina di casa durante la notte, ha pensato di risolvere il suo problema una volta per tutte. Ha imbracciato una pala e scavato una buca in giardino, poi ci ha sepolto la cagnolina Nina. La donna ha poi rimproverato la proprietaria del cane, confessandole quello che aveva appena fatto. La 33enne si è precipitata in giardino, dove ha trovato il cumulo di terrenno smosso di recente e la pala ancora in bella mostra. Si è immediatamente messa a scavare, temendo già il peggio. Con sua grande sorpresa, la cagnolina - che aveva trascorso sotto terra un paio d'ore - non solo era ancora viva, ma aveva anche tutta l'energia necessaria a scappare fuori da quel buco appena le è stato possibile.

Il video sui social

Tutta la scena è stata ripresa da un video che è stato condiviso dai media locali sui social. Nella registrazione si può sentire l'anziana vicina di casa lamentarsi di non riuscire a dormire per colpa del cane, e anche di intimare alla padrona - una volta salvato l'animale - di non farla più aggirare da quelle parti.

Uma idosa enterrou uma cadela viva, em Planura, cidade do Triângulo Mineiro, alegando que os latidos do animal atrapalhavam seu sono. No vídeo registrado nessa terça-feira (7), a cadela aparece sendo resgatada viva pelas tutoras pic.twitter.com/rvr551awUk — Itatiaia (@itatiaia) March 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA