Gatto bruciato vivo nel cestino dei rifiuti: choc in strada

Un gato quemado en una papelera de #Jaén .Dantesca y triste escena ahora mismo en frente de la plaza de los perfumes y en la acera del #MuseoÍbero @AytoJaen @PoliciaJaen quién es capaz de hacer esto? pic.twitter.com/EXFOhVTmZx — Pepa Jiménez (@pepinajt) 27 maggio 2019

Mercoledì 29 Maggio 2019, 16:18

Di quel, installato in strada, rimane solo un mucchio di cenere. Eppure, è possibile scorgere facilmente ildi un, che probabilmente è stato legato eall'interno di quel piccolo contenitore dei rifiuti.Sono immagini assolutamente agghiaccianti quelle che provengono da, città dell'Andalusia, in Spagna. A diffonderle, con lo scopo di denunciare l'orrore, è stata Pepa Jimenez, una cittadina e attivista della difesa dell'ambiente e degli animali, che stava camminando per le strade della sua città ed ha fatto la terribile scoperta. Lo riporta anche 20minutos.es Le foto sono state pubblicate sue hanno generato un'ondata di forte indignazione. «Un gatto bruciato in un cestino dei rifiuti. Una scena triste, quasi dantesca, proprio davanti al Museo Ibero, in pieno centro. Chi sarebbe capace di fare questo?», ha denunciato Pepa Jimenez, che ha taggato anche l'account Twitter della polizia di Jaén. In molti hanno chiesto alle autorità di fare giustizia, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su un eventuale avvio delle indagini.