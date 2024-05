​«Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio»: la possibile causa milionaria e il patrimonio dei due

di Sara Orlandini

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a far parlare della loro storia d'amore... di nuovo! I "Bennifer", come sono soprannominati dai fan, sarebbero sull'orlo del divorzio. Le voci di una separazione immininente si starebbero facendo sempre più insistenti. Inoltre, fioccano le testimonianze da parte di fonti vicine alla coppia (o ex?) che rivelano che i due sarebbero in crisi ormai da tempo.

Divorzio in arrivo?

Sui social sono sempre circolati i meme delle espressioni infastidite di Affleck nei confronti di Lopez e di quando lui sbattè la portiera dell'auto sulla quale era appena salita la moglie. Qualcuno, poi, parla anche di una terapia di coppia che starebbero seguendo per cercare di superare i loro problemi coniugali e non fare come nel 2004 quando tra copertine patinate e lacrime si lasciarono spezzando i cuori anche dei loro fan. Si sa, però, che la minestra riscaldata non è mai buona. Ma qual è la causa del possibile divorzio? E quali sono i patrimoni milionari della popstar e dell'attore hollywoodiano? E, soprattutto, quale ritorno d'immagine potrebbe avere tutto ciò?

La causa della rottura

In questi giorni, Jennifer Lopez e Ben Affleck avranno le orecchie che fischiano. Sì, perché tutti parlano di loro, del loro matrimonio e, soprattutto, del loro divorzio. Nei giorni scorsi, una fonte molto vicina alla coppia ha rivelato a Us Weekly: «Jen e Ben hanno problemi all'interno del loro matrimonio. Questa crisi è cominciata qualche mese fa quando lei ha iniziato a infoltire la sua agenda di impegni in vista del tour "This is Me... Now: A Love Story" che comincerà il mese prossimo. Loro viaggiano su binari paralleli per quanto riguarda il matrimonio: perché lei è molto presa dal lavoro e non si fa certo "tarpare" le ali da lui che, invece, è più introverso».

La terapia di coppia

Un'altra fonte vicina a Jennifer Lopez e a Ben Affleck ha spiegato a InTouch che i due sarebbero in terapia di coppia: «Ben crede nella terapia fino a un certo punto ma è disposto a farla per cercare di salvare il matrimonio, anche se non sopporta di sentirsi umiliato. Lui, comunque, è una persona molto tollerante e paziente».

Il patrimonio di Jennifer e Ben

A rafforzare le ipotesi di un divorzio imminente arrivano anche le immagini di Jennifer Lopez che, insieme alla sua assistente, visita diverse ville a Los Angeles, senza contare le testimonianze secondo cui Ben Affleck non vivrebbe più nell'abitazione da 60 milioni di dollari che i due avevano tanto faticato a trovare (non per il denaro, ma perché si vociferava che alla cantante non le andasse bene nulla).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 11:27

