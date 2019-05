Auto in fiamme, cane bruciato vivo: era legato a una ruota. L'orrore sotto gli occhi di due ragazzi

Un cane di razzaè morto stanotte a Trabia, in provincia di Palermo: una morte orribile, dato che l'animale èdopo che l'auto alla quale era incatenato è andata a fuoco. La vettura abbandonata è andata in fiamme e il cane era legato con un catena alla ruota anteriore sinistra della stessa: è accaduto in via Ventimiglia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme ma non sono riusciti a salvare il povero cane.

Secondo i primi accertamenti la vettura, di proprietà di un palermitanodi Palermo, era abbandonata in quel terreno incustodito da diversi mesi. E il proprietario del pitbull, rintracciato grazie al microchip dell'animale, l'avrebbe usata comeper il povero animale. Legato all'auto, in quel terreno incustodito che costeggia la strada, il cane, però, stanotte ha trovato la morte tra atroci sofferenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri.Una notte di orrore denunciata su Facebook da un volontario animalista. «Mi chiamano in piena notte - scrive Salvatore Libero Barone -. Un povero pit dato alle fiamme in provincia di Palermo. Neanche il tempo di vestirmi e lui o lei non respiravano più». Secondo il suo raccontoalla «sofferenza indicibile di questa ennesima vittima che bruciava lentamente e chissà da quanto». Avrebbero provato anche a liberarlo ma «si sono ustionati anche loro - scrive ancora l'animalista - ed ormai era troppo tardi. Non so dove andremo a finire. Ormai ho smarrito ogni parola contro questa società brutale, infame, meschina».