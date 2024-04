Ellie, il problema agli zoccoli e la strada segnata verso il macello. Surfista salva la cavalla che aveva paura di essere toccata dall'orribile destino

di Serena De Santis

La vita degli animali può essere veramente dura a volte, in particolar modo per i cavalli che, quando non vengono scelti come destrieri per insegnare equitazione o per i campi, vengono spediti al macello, sopportando viaggi lunghissimi e vivendo in condizioni a dir poco terribili, da cui non sempre riescono a sopravvivere. È da questo che è stata salvata Ellie, una splendida cavalla dal manto marrone, che era stata destinata al macello ma che, in suo soccorso, è arrivato Len, un surfista che lavora all'interno del rifugio Rancho Relaxo.

Il posto si occupa di ospitare e salvare tutti quegli animali che vivono negli Stati Uniti in pessime condizioni, con lo scopo di dar loro una seconda possibilità.

La storia di Ellie

Ellie è una cavalla dolcissima che ama il contatto umano. Peccato che, però, è stata tradita proprio da chi doveva prendersi cura di lei. A causa dei suoi problemi agli zoccoli, il proprietario aveva deciso di mandarla al macello. Ma, fortunatamente, in suo soccorso è arrivato Len, un surfista della contea di Orange nonché marito di Caitlin Cimini, la fondatrice di Rancho Relaxo, un rifugio per gli animali situato nel New Jersey.

«Ellie aveva una paura folle di essere toccata quando è arrivata da noi, probabilmente è stata abusata - ha raccontato Caitlin a Newsweek -. Purtroppo in questi luoghi i cavalli vengono visti come macchine e non come esseri viventi». La donna, poi, ha continuato a raccontare il modo in cui l'animale è stato salvato: «L'uomo che ha salvato Ellie si chiama appunto Len e in origine era un surfista della contea di Orange. Lui non aveva mai messo piede in una fattoria ma si è subito gettato a capofitto nella nostra missione, qui al Rancho Relaxo, senza mai guardarsi indietro. Ellie è migliorata molto grazie agli integratori e alla terapia fisica. L'abbiamo salvata da un orribile destino - ha concluso -. I cavalli soffrono esattamente come gli esseri umani quando sono trattati male, abusati, picchiati o sfruttati, abbandonati o avviati alla macellazione».

