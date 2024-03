Paura in autostrada, due cavalli corrono in mezzo al traffico di Cleveland

Cavalli contromano in autostrada in mezzo al traffico. È successo a Cleveland, Stati Uniti. Nel video pubblicato dal Dipartimento dei Trasporti dell'Ohio si vedono due cavalli ripresi dalle telecamere di sorveglianza che vagano in mezzo alle auto che cercano di evitarli o si fermano al loro passaggio. Una scena quasi da film.



Il Dipartimento ha poi scritto sul suo account Youtube che due cavalli di una «vicina scuderia della polizia» sono scappati e hanno percorso un tratto dell'autostrada, poi sono stati catturati e riportati indietro; fortunatamente non si sono verificati incidenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 20:17

