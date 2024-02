Elettra Lamborghini: «Monto sul cavallo da tempo e vado lenta per non rompergli le pa**e»

di Cristina Siciliano

Per Elettra Lamborghini l'equitazione è in grado di portare tanti benefici sia per il corpo che per la mente. Andare a cavallo è un'attività molto rilassante soprattutto perché si svolge all'aria aperta, a contatto con la natura. E più volte Elettra Lamborghini ha spiegato che i cavalli sono animali molto sensibili. La cantante infatti ha un simpaticissimo cavallo di nome Dadi. E tra i due c'è un legame unico o meglio dire, indissolubile. E proprio di recente, Elettra Lamborghini, ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che mostra ai suoi follower la sua tipica passeggiata con Dadi. Elettra però ha scelto di rispondere a tono a qualche commento pungente degli hater attraverso le sue Instagram stories.

Elettra Lamborghini su Instagram

«Ve lo dico già e rispondo ai sapientoni - ha spiegato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -.

La cantante ha aggiunto: «Monto a cavallo da quando avevo quattro anni e di gare ne ho fatte tantissime. Ora non sento il bisogno di strafare. Ogni tanto fare qualche passeggiata a cavallo è ciò che mi rende felice. Però non voglio rompergli le pa**e, cioè non voglio fare niente che possa fare inca****e il mio cavallo. Cose che prima facevo ma adesso basta. Monto a cavallo molto in relax e voglio godermi il momento così».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA