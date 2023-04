Cane alcolizzato, beveva dalle bottiglie del padrone: curato dalla dipendenza, è il primo caso al mondo

di Redazione Web

Un cane, un labrador di due anni, ha ricevuto delle cure per alcolismo dopo aver sviluppato una dipendenza a causa del suo proprietario che lasciava le bottiglie di alcool in posti facilmente raggiungibili dall'animale.

È la storia di Coco, un cucciolo di labrador che è riusciato a sopravvivere dopo aver ricevuto il giusto trattamento da un servizio di soccorso animali a Devon, in Inghilterra.

La storia di Coco

Coco è stato portato al Woodside Animal Rescue Trust insieme a un altro cane. I due animali vivevano in condizioni precarie insieme al proprietario, ora morto.

I veterinari si sono resi conto che i cani avevano bisogno di cure di emergenza poiché avevano continui attacchi epilettici e mostravano segni di astinenza da alcol.

L'altro cagnolino non è stato sopravvissuto alle cure ed è morto. Coco, invece, dopo essere rimasto sotto sedativi per più di quattro settimane è riusciuto a riprendersi del tutto.

I veterinari hanno riferito che soccorrere un cane con dipendenza da alcol è stata per loro la prima esperienza. Woodside Animal Welfare Trust ha aggiunto che Coco non è ancora pronto per essere adottato, nonostante si stia riprendendo fisicamente, a volte sembra essere ancora «molto ansioso».

