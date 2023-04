Ordinano pesce sui social, uomo muore avvelenato dieci giorni dopo la moglie

di Redazione web

Un uomo è morto dopo dieci giorni di agonia in terapia intensiva per aver consumato pranzo a base di pesce cucinato in casa ma ordinato online tramite i social. Il pasto era stato consumato dall'uomo e dalla moglie, morta il giorno stesso e per lo stesso motivo. Quello scelto da marito e moglie, 84 anni lui e 83 lei, non era un pesce qualsiasi, ma un pesce palla: una delle prelibatezze di mare più pericolose al mondo.

Limonata al veleno da far bere al marito. Lui: «Aveva un sapore strano». La dermatologa incastrata dalla telecamera nascosta

Beve un "mojito" abbandonato in stazione e muore dopo 15 minuti tra le convulsioni: il ferroviere 41enne era papà di due figli

La morte della donna è stata identificata come intossicazione alimentare con manifestazioni neurologiche con conseguente insufficienza respiratoria e frequenza cardiaca irregolare, probabilmente a causa dell'ingestione di tossine. Entrambi sono stati sepolti al cimitero cinese di Chamek.

Cosa è successo

La coppia, che viveva in Malesia, aveva ricevuto il pesce palla la mattina di sabato 25 marzo, e dopo averlo pulito e cucinato lo aveva consumato per pranzo. Un'ora dopo la donna - ha raccontato ai media locali il presidente del comitato per la salute e l'unità di Johor - ha iniziato a tremare e ad avere difficoltà respiratorie. Trascorsa un'altra ora, anche il marito ha iniziato a mostrare sintomi simili. Entrambi sono stati portati in ospedale dal figlio, ma la donna è morta poco dopo, mentre il marito è stato ricoverato in terapia intensiva.

Pesce palla velenoso

Secondo quanto ricostruito, era la prima volta che i due anziani mangiavano il pesce palla e il fornitore dal quale lo avevano acquistato online aveva venduto una partita di 15 kg nello stesso giorno ad altri quattro clienti, nessuno dei quali ha segnalato anomalie. L'autorità sanitaria ora raccomanda di fare attenzione a ciò che si consuma, specialmente se si tratta di alimenti rischiosi. Il pesce palla è proprio tra questi: nelle sue carni è contenuta la tetradotossina, una neurotossina in grado di paralizzare e persino uccidere un umano adulto.

Ordinano pesce sui social, uomo muore avvelenato dieci giorni dopo la moglie https://t.co/AMMDvX468X — Leggo (@leggoit) April 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA