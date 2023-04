Pescatori terrorizzati: pescano uno squalo, solo dopo si accorgono che è stato ucciso da un mostro marino. Il video choc

Quanto accaduto a tre pescatori della Florida meridionale sta facendo il giro del mondo, seminando il terrore. Un video, comparso sui social, mostra i tre intenti nella pesca di uno squalo di quasi 2 metri. Un lavoro fatto di pazienza e forza che mai avrebbero immaginato potesse concludersi così...

Squalo azzannato dal mostro marino

Nelle immagini, diventate subito virali, si vedono i pescatori intenti a catturare il grosso predatore dei mari, ma mai si sarebbero immaginati di trovarsi davanti una scena simile. Qualcosa di ancor più grosso e vorace ha azzannato lo squalo. Un predaotre misterioso che si aggira nelle profondità del Parco nazionale delle Everglades, al largo della Florida meridionale. A raccontare l'agghiacciante scoperta è stato Dave Perkins, un amante della pesca in mare che era in compagnia di due amici. Quando i tre sono riusciti a catturare lo squalo pinna nera, che stava disturbando la loro pesca, i tre sono stati assaliti dal terrore.

«Sotto di noi»

«Proprio sotto di noi un predatore ancor più grande era in agguato. Eravamo terrorizzati!», ha raccontato Dave al Daily Star. Nel breve filmato si nota come lo squalo venga fatto riaffiorare a fatica, ma una volta a pelo d'acqua, è evidente come abbia una grossa ferita sanguinante sul dorso. «Mentre lo tiravo a galla ho sentito che si è mosso in modo brusco e violento. Pensavo fosse solo arrabbiato per essere stato agguantato dall'amo, ma in realtà qualcosa lo aveva appena aggredito e azzannato! Ho avuto paura, mi sentivo intimidito. Ero molto nervoso, stavo pensando che quell'animale avrebbe potuto mordere anche il mio braccio che era a pelo d'acqua».

Fuggiti

«Nella mia vita ho pescato e rilasciato più di mille squali, ma non avevo mai visto una cosa del genere... poi abbiamo notato che lo squalo, nonostante la ferita profonda, era ancora vivo. Quanti abbiamo temuto che il predatore tornasse a finire il suo pasto. Abbiamo tagliato la lenza, senza nemmeno recuperare l'amo e siamo scappati». Tra le ipotesi prese in considerazione la più plausibile è che ad attaccare lo squalo sia stato uno squalo toro di oltre tre metri, visto che quando i tre hanno acceso il motore per tornare a riva, lo hanno avvistato.

Il predatore misterioso

«Era uno squalo toro - ha spiegato il 51enne -. Sono comuni nelle nostre acque e di gran lunga gli squali più feroci e aggressivi sulla terra. Si trovano spesso in acque torbide e mangiano praticamente qualsiasi cosa». E una volta tornati a riva il pensiero dei tre è andato al povero squalo aggredito: «Speriamo che sia riuscito a scappare. Gli squali se non colpiti nelle zone vitali possono sopravvivere a feriti peggiori di quella... speriamo lo squalo toro non lo abbia inseguito».

