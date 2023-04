Invitati al matrimonio, ma l'importo per la "busta" lo decidono gli sposi: «Ecco quanto dovete pagare a testa»

di Redazione web

Essere invitati a un matrimonio è sicuramente una occasione felice, tuttavia può rivelarsi motivo di imbarazzo e tentennamento se gli sposi chiedono soldi in maniera davvero troppo esplicita. Non è raro regalare ai neosposi del denaro per contribuire al pagamento del viaggio di nozze o alle spese che il nuovo nucleo familiare si troverà ad affrontare, ma solitamente la scelta dell'importo è affidata all'invitato. Non è stato così per un padre di famiglia, con due figli, che si è visto recapitare la partecipazione alle nozze di una coppia di amici e ha scoperto con stupore che i due avevano richiesto una quota fissa per partecipare al banchetto.

L'invito a pagamento

L'invitato di Rawang, in Malesia, è rimasto scioccato quando ha aperto la busta con il biglietto che richiedeva esplicitamente un contributo di 250 RM (poco più di 50 euro) a persona per i partecipanti, come ha riferito l'Oriental Daily. «Mi costerebbe 1.000 RM portare mia moglie e due figli», ha detto domandandosi se questo tipo di richiesta per partecipare a un banchetto nuziale fosse ora l'ultima tendenza in fatto di matrimoni.

La "busta" scelta dagli sposi

L'uomo, che ha condiviso una foto dell'invito sui social media, ha detto di essere rimasto senza parole quando ha visto la scritta "contributo di RM 250 per persona" stampata sulla busta. Nell'invito erano inclusi anche un numero di conto bancario e un numero Touch n 'Go. L'invito conteneva anche istruzioni per gli ospiti che avevano optato per transazioni senza contanti di includere una copia della ricevuta del versamento nella busta che avrebbero poi consegnato agli sposi in modo da poter essere controllata all'ingresso del ristorante prima dell'inizio della cena.

