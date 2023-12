L'albero di Natale può essere letale per il tuo gatto. Gli esperti: «Ecco cosa fare per proteggere i nostri amici a 4 zampe»

di Redazione Web

Nessun albero di Natale è davvero sicuro con un gatto in casa, soprattutto se a vestirlo ci sono palle decorative, festoni luminosi e una bella stella sulla punta. In realtà a preoccuparci non dovrebbe essere la l'estetica o la salute dell'albero quanto più quella del nostro gatto.

I veterinari di Purina, infatti, spiegano che i pini contengono sostanze chimiche tossiche per i gatti, ma non è l'unico pericolo. «Il rischio con gli aghi caduti dagli alberi di Natale è che se vengono ingeriti potrebbero perforare il sistema gastrointestinale del tuo gatto», spiegano. E consigliano quindi al proprietario di optare per un albero artificiale.

Decorazioni e stress, prendersi cura del gatto

Oltre all'albero, le stesse decorazioni natalizie possono essere pericolose. I giocattoli e le palle appese sono un bersaglio molto attraente per un gattino giocoso. Allo stesso modo, se al tuo gatto piace arrampicarsi, sai che non passerà molto tempo prima che cerchi di scalare l'albero di Natale, col rischio di farlo crollare. Il problema, sottolineano gli esperti, è che se ci sono ornamenti di vetro sull'albero, cadendo potrebbero frantumarsi spargendo vetri rotti sul pavimento che potrebbero ferire gravemente l'animale.

Gli esperti continuano: «Per assicurarti di avere un albero di Natale a prova di gatto, evita le palle di vetro e quelle realizzate con materiali tossici. Lascia perdere la ghirlanda - che se mangiata può creare un'occlusione intestinale - e attacca saldamente tutte le decorazioni ai rami, assicurandoti che nessuna sia troppo vicina alla parte inferiore, a portata di zampa di un gatto che vuole giocare».

I veterinari consigliano inoltre di prestare attenzione al livello di stress del gatto durante le festività, cercando di isolare il caos natalizio in una stanza o comunque fornendo al gatto un luogo sicuro, dove possa stare in tranquillità, senza distrazioni e senza persone troppo assillanti.

Per gli esperti è importante anche evitare l'eccessivo uso di prodotti per la pulizia, in modo da preservare gli odori rassicuranti del gatto.

