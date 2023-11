Gatto ferito alla zampa salvato in strada, poi la rivelazione del veterinario: «Stava fingendo, sta benissimo»

di Hylia Rossi

I gatti sono animali particolari e hanno atteggiamenti non sempre trasparenti e amichevoli, come quelli che invece sono tipici del migliore amico dell'uomo, il cane. Per questo motivo, molti sono convinti che i felini domestici non siano in grado di provare affetto nei confronti di chi si prende cura di loro e che quello che potrebbe sembrare attaccamento non è altro che un modo di sfruttare una situazione per loro favorevole.

Per quanto la scienza abbia analizzato la questione a più riprese e confermato che, proprio come i cani, anche i gatti possano provare affetto, è indubbio il fatto che si comportino in maniera decisamente diversa dagli altri amici a quattro zampe e che spesso usino furbizia e manipolazione per ottenere ciò che vogliono.

Un esempio? La performance degna di un Oscar di Faker, la cui vicenda è stata raccontata, ripresa e pubblicata su TikTok.

La ferita alla zampa e la rivelazione del veterinario

Una serie di video di @whiskeyrabbitart ci raccontano una vicenda apparentemente commovente: il gatto si muove sull'asfalto, la zampetta che pende inerme, zoppicando verso la donna che non può fare a meno di correre in suo soccorso.

La povera bestiola viene raccolta dalla strada e trova il calore familiare nella sua nuova casa, fornita di amore, cure attente e cibo.

Poi, ha pensato di vendere dei cuscini fatti a mano per poter coprire i costi dell'eventuale operazione e del recupero, mettendosi da subito in moto per il bene dell'animale. Un nuovo video aggiornamento, tuttavia, ha riportato tutti con i piedi per terra: la radiografia mostra che non c'è nessuna rottura e che il gatto sta bene.

Per questo motivo, la donna ha deciso di chiamare la nuova arrivata "Faker", vale a dire "Falsa". I soldi raccolti tramite la vendita degli oggetti fatti a mano, ha spiegato la "salvatrice", saranno comunque utilizzati per il bene della gattina e dei suoi sei amici che vivevano in strada.

