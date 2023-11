Nino Frassica, la moglie Barbara Exignotis indagata con la figlia per la scomparsa del gatto: «Prendo Xanax e Prozac, sono distrutta»

di Redazione web

«Io sono distrutta. Prendo Xanax, Frontal, Prozac da quando Hiro è entrato in quella maledetta casa. Chiedo scusa». Così a inizio mese - durante una lunga diretta su Instagram - Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica sul caso del gatto Hiro scomparso - si scusava per alcune «frasi indicibili» che lei avrebbe rivolto alla vicina di casa che ritiene colpevole di aver cacciato il suo gatto dopo che era entrato da una finestra.

Frasi per le quali oggi, insieme alla figlia Valentina, è indagata: stalking e diffamazione le accuse. I nomi delle due donne sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la querela presentata dalla vicina di casa della dimora spoletina dei Frassica.

Barbara Exignotis, indagata la moglie di Frassica

Ma chi è la Exignotis? Tra i due la differenza di età è notevole, 25 anni, ma non impedisce che il rapporto vada avanti, anzi Nino e Barbara si amano alla follia. Convivono dal 2008 in un appartamento a Roma e decidono di sposarsi a Messina nel 2018, lontano dai riflettori. Barbara è mamma di una figlia di 20 anni, avuta da una relazione precedente al matrimonio.

I due dopo una convivenza di 10 anni decisono di pronunciare il fatidico si nell’estate 2018, convolando a nozze con un rito civile in Sicilia.

Il passato

Prima di conoscere Nino, Barbara era conosciuta per essere un’attrice di film per adulti, con il nome d’arte di Blondie. L’ultima pellicola a cui ha partecipato è “Bella di Notte” e risale all’anno 2007. Da quel momento in poi la donna ha deciso di dedicarsi al suo compagno, con cui ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis non ha figli con Nino Frassica, ma lei ne ha una, Valentina, nata da una precedente relazione. Un amore importante quello col comico italiano, che l’ha portata a trasferirsi a Roma, città in cui Frassica vive da tempo. La stessa avrebbe rifiutato l’anello di fidanzamento, giudicandolo uno spreco di denaro. Entrambi poi non hanno la patente e amano spostarsi nella capitale in taxi o con i mezzi pubblici.

