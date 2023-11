Nino Frassica denunciato da una coppia di anziani. Lui: «Il gatto Hiro è ostaggio a casa loro», e scatta la querela

di Cristina Siciliano

Nino Frassica e la sua famiglia hanno ormai lasciato Spoleto e sono rientrati a Roma già da un bel po'. Le riprese di Don Matteo sono terminate e l'attore ha dovuto lasciare la città. A Spoleto però è rimasto un pezzo di cuore per la famiglia: il gatto Hiro, il sacro di Birmania che è scomparso da circa un mese.

Tale situazione però sta superando qualsiasi limite e sta iniziando ad essere pesante soprattutto per la coppia di anziani sospettata da Nino Frassica e dalla moglie Barbara Exignotis. Il comico e la moglie hanno, infatti, accusato i due anziani di Spoleto di trattenere Hiro all'interno della loro casa.

Di conseguenza, la coppia è stata costretta a rivolgersi a un legale per la «situazione insostenibile» che sta vivendo. Prima è partita la diffida e poi la querela. Il motivo? Gli insulti che arrivano dai social nei confronti dei due anziani. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La denuncia

Una brutta vicenda, che per i familiari di Frassica si sta traducendo in un'esperienza di rottura con Spoleto, la città in cui da anni è ambientata la fiction Don Matteo. A tale proposito, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano gli anziani sospettati vivrebbero ormai barricati in casa per paura di essere aggrediti. Come ha spiegato l'avvocato Fabrizio Gentili, che segue la vicenda sin da quando lo scorso 26 febbraio Hiro è scomparso, la coppia è sempre stata collaborativa: ha fatto entrare in casa l'attore e la moglie, e ha provato a dimostrare la sua innocenza.

Nino Frassica nelle ultime ore ha condiviso uno screen del messaggio di Mone Del Blocco attraverso le sue Instagram stories: «Sono stato a Spoleto ad aiutare Barbara Exignotis e Nino Frassica ma arrivato al punto dove si è perso il gatto sono stato filmato senza motivo dalla famiglia sospettata ed in due minuti è arrivata una pattuglia - ha scritto Mone Del Blocco -.

Una conclusione che continua ad essere sempre più avvolta nella nebbia delle polemiche, delle accuse e del risvolto mediatico.

Barbara Exignotis su Instagram

Barbara Exignotis, moglie dell'attore, non trova pace. «Sono dieci anni - dicono Barbara Exignotis e la figlia Valentina - che veniamo qua e ci siamo sempre trovate bene. Abbiamo alcune persone di fiducia, con cui rimarremo in contatto. Per cercare Hiro, in questo mese abbondante, sono arrivati anche cani molecolari e droni dotati di termocamere, che consentono di rilevare la presenza di animali. Ma dopo i segnali dei primi giorni, di Hiro si sono perse le tracce. Ma ormai non abbiamo dubbi che si trovi proprio lì dentro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA