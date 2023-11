Pranzo al ristorante con i gatti sul tavolo, scatta la recensione negativa. Il titolare: «Ricordati che vieni dalla scimmia»

di Redazione Web

«Ciò che non è giustificabile è che i gatti girino attorno ai tavoli e mangino nei piatti delle persone. Quello non è un ristorante, è uno zoo». Questa è la recensione di una cliente di un ristorante a Valencia, che non ha gradito la presenza degli animali sul tavolo mentre consumava il suo pasto. Il commento della commensale non è stato condiviso dal proprietario del locale che, a sua volta, l'ha esortata a lasciare il ristorante perché non amante degli animali. La disputa è poi degenerata quando quest'ultima ha sostenuto di aver solo perso soldi e di non aver potuto neppure utilizzare le salviette e la carta igienica nel bagno del locale. Il titolare ha così replicato: «Ricordarti che vieni dalla scimmia, che se non c'è la carta puoi solo chiederla e che qui non c'è posto per chi non ama gli animali».

🐱 😂a ver, no sé hasta qué punto puede ser cierto lo de los gatos por las mesas ¿Qué opináis vosotros sobre la reseña y la respuesta? pic.twitter.com/OsTLLNJxUr — Soy Camarero (@soycamarero) November 24, 2023

La recensione che divide il web

Nella ristorazione le recensioni sono ormai diventate un campo di battaglia tra clienti, sempre più esigenti, e titolari, sempre meno attenti.

