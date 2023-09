Pesce, non puoi mangiarlo se proviene da questo posto: a rischio la tua salute

Le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza alimentare internazionale sono state riportate in primo piano dalla Russia, che sta valutando seriamente la cessazione delle importazioni di pesce dal Giappone a causa del timore di contaminazione.

Questo annuncio è stato fatto dall'ente federale per la sicurezza alimentare russo, che ha espresso profonde preoccupazioni sulla qualità del pesce proveniente dal Giappone. Nel frattempo, il governo russo ha richiesto al Giappone di condividere i risultati dei test effettuati sul pesce importato, compreso il contenuto residuo di trizio, entro una data prestabilita: il 16 ottobre.

Il pesce dal Giappone preoccupa

Le acque di Fukushima hanno fatto discutere a livello globale dopo lo sversamento in mare delle acque stoccate nei serbatoi della centrale nucleare tristemente nota. Questa controversia ha suscitato preoccupazioni non solo in Giappone, ma anche tra altre nazioni. Nonostante il tentativo del primo ministro giapponese di tranquillizzare la popolazione mangiando sushi in diretta televisiva, le paure sulla sicurezza alimentare persistono. La Cina ha già reagito imponendo un divieto sulle importazioni di prodotti ittici provenienti dal Giappone per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Ora, la Russia sta considerando l'adozione di una misura simile, nonostante le rassicurazioni provenienti dal Ministero dell'Ambiente di Tokyo. Secondo il ministero giapponese, le acque giapponesi sono ora sicure, poiché tutti gli elementi radioattivi sono stati rimossi, con l'eccezione del trizio. Tuttavia, in Russia, non esistono attualmente metodi approvati per rilevare il trizio nei prodotti ittici. Considerando il possibile rischio di contaminazione da radiazioni nei prodotti ittici, il Rosselkhoznadzor sta valutando la possibilità di aderire alle restrizioni cinesi sulle forniture di pesce dal Giappone.

