Terremoto in Turchia, gli effetti della fortissma scossa nelle telecamere di sicurezza di una farmacia.

(LaPresse) La fortissima scossa di terremoto che ha colpito Turchia e Siria nella notte tra domenica e lunedi, ripresa nelle telecamere di sicurezza di un negozio. Il video, pubblicato sui social, mostra la devastazione provocata dal sisma che ha causato centinaia di vittime nei due Paesi. Secondo quanto viene riferito dagli utenti le immagini sono state girate in una farmacia di Kahramanmaras, nel sud della Turchia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 12:36

