Terremoto Turchia, nuova scossa di 7.5. Erdogan: «912 morti, migliaia i feriti». Centinaia di vittime anche in Siria. Si scava sotto le macerie

di Redazione web

Terremoto, nuova fortissima scossa di 7.5 alle 11.24 di oggi nella parte centrale della Turchia. Si tratta di una delle scosse più forti dello sciame sismico che dalle prima ore di stamani sta sconvolgendo il Paese e la vicina Siria. Il terremoto stavolta ha colpito il sud-est della Turchia, secondo quanto riferito dall’USGS, 4 km a sud-est della citta turca di Ekinozu.

Poco dopo le 2 di oggi la prima scossa devastante di 7.7.

E in Turchia e in Siria sale di ora in ora il bilancio delle vittime: sono 912 i morti, migliaia i feriti, nella sola Turchia, come annuncia il presidente turco Erdogan. Ed è salito ad almeno 560 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il nord della Siria. Lo riferiscono i media siriani.

E si continua a scavare sotto le macerie per cercare di salvare quanti sono rimasti intrappolati.

«Stiamo affrontando il più grande terremoto che abbiamo visto in 24 anni in questa regione. Finora si sono verificate 100 scosse di assestamento. Circa 53 di loro sono più di 4 gradi (sulla scala Richter). Sette di loro sono più di 5 gradi. Possiamo dire che questi terremoti continueranno nei prossimi giorni». Lo affermano i responsabili dell'osservatorio Kandilli e istituto di ricerca sui terremoti, come riporta la Bbc in lingua turca.

Il presidente turco Erdogan: 912 vittime, 5.385 persone ferite

Sale a 912 vittime il bilancio provvisorio del sisma che nella notte ha scosso Turchia e Siria. Lo ha riferito il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. I feriti sono almeno 5.385. Secondo i dati diffusi da Erdogan gli edifici crollati sono 2.818, facendo temere cosi un numero di vittime ancora piu alto.

Sono finora «2.470 le persone che sono state estratte dalle macerie», ha detto Erdogan riconoscendo il lavoro «incessante» che stanno effettuando i soccoritori dopo il potente terremoto che ha colpito il sud della Turchia.

Erdogan: «il più grande disastro registrato nel Paese dal 1939»

Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia la notte scorsa è stato il più grande disastro registrato nel Paese dal 1939: lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta il Guardian. Secondo i media, il leader turco si riferiva al terremoto di Erzincan, che provocò la morte di circa 33.000 persone 84 anni fa. Il terremoto di İzmit del 1999, di magnitudo 7.6, si ritiene che abbia ucciso più di 17.000 persone.

Cosa è successo

Sono passate da poco le 2 in Italia (le 3 in Turchia) quando otto scosse di fortisima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria: secondo le rilevazioni dell’Ingv, la maggiore è quella registrata alle 2:17 con magnitudo 7.7. Successivamente ne sono state avvertite altre sette tutte comprese tra magnitudo 4.7 e magnitudo 5.6.

Tra le citta piu vicine all’epicentro, circa 30 km, troviamo Gaziantep, una delle piu grandi della Turchia. Il terremoto ha avuto un ipocentro a circa 20 km di profondita ed e stato fortemente risentito in tutta l’area meridionale della Turchia ed anche in Siria.

Dopo il terremoto delle 02.17 sono state registrate altre scosse altre 7 scosse di magnitudo superiore a 4.5 nell’area.

#Terremoto en Turquía 🇹🇷.

La situacion es grave y lamentable. autoridades hablan de cientos de personas fallecidas.

La magnitud 7,8

Reportan edificios caídos con gente Atrapada.

⚠️Después del poderoso terremoto Se reporta muy grande explosión en Kahramanmaras. pic.twitter.com/enbtTA3Oh9 — El Nuevo Gráfico de Hidalgo (@ElNvoGraficoHgo) February 6, 2023

Esplode il gasdotto nel Sud della Turchia, stop ai flussi di gas

Dopo le due violente scosse di terremoto che hanno colpito la Turchia nella notte, è stata registrata un'esplosione a un gasdotto nella provincia meridionale di Hatay. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca Ihlas, che cita l'operatore Botas, secondo cui sono stati sospesi i flussi di gas verso le province di Gaziantep, Hatay e Kahramanmaras.

L'allerta tsunami in Italia

In Italia era stata diramata anche l'allerta tsunami dopo la forte scossa in Turchia. Un'emergenza che però sembra ridimensionata. «Le prime registrazioni - ha spiegato il direttore operativo della Protezione Civile, Luigi D’Angelo - hanno fatto rilevare un’onda non superiore ai 15 centimetri. Si sta monitorando. Dalle prime informazioni l’allarme sembra ridimensionato». Le previsioni indicano un possibile arrivo dell’onda in Italia alle 6,30, lungo le coste calabresi. La Protezione civile italiana, sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (Cat) dell’Ingv, aveva diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali, avverte in una nota il dipartimento. Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare.

Gli Stati Uniti: pronti a offrire tutta l'assistenza necessaria

Gli Stati Uniti sono «profondamente preoccupati per il terremoto distruttivo» che ha colpito Siria e Turchia e sono pronti a fornire tutta la necessaria assistenza«. Lo fa sapere in una nota il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, secondo cui il presidente Joe Biden ha dato istruzioni all'agenzia per gli aiuti Usaid e agli altri partner del governo federale per valutare la risposta degli Stati Uniti per aiutare quanti sono più colpiti.

Dalla premier Meloni solidarietà alle popolazioni colpite

«Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite». Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA