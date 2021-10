Muccino presenta la serie "A casa tutti bene" e arriva il film su Zlatan Ibrahimović - Il video diario della Festa del Cinema di Roma

Ottava giornata alla Festa del Cinema di Roma. Gabriele Muccino ha presentato la sua prima serie televisiva "A casa tutti bene", basata sul film omonimo del 2018. Presenti alla Festa anche Le Coliche in occasione del progetto ABC all'interno dello stand della Lazio Film Commission che hanno raccontato la loro passione per il cinema sin da piccolissimi. Nella sezione ufficiale è stato presentato "Zlatan", l'atteso film che celebra il campione, tratto dell'autobiografia “Io, Ibra” che David Lagercrantz ha scritto insieme allo stesso Ibrahimović. Netflix ha presentato in anteprima mondiale "Stories of a Generation con Papa Francesco", la nuova docu-serie in 4 episodi ispirata a "La Saggezza del tempo", il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Ottobre 2021, 21:28

