Lombardia, Fontana annuncia la giunta regionale: «Grande squadra». C'è Bertolaso

Sette assessori a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia, 1 a Lombardia Ideale e 1 tecnico, ossia Guido Bertolaso al Welfare. E' la composizione della nuova giunta della Regione Lombardia annunciata in conferenza stampa dal governatore Attilio Fontana, per un totale di 16 assessori, di cui 5 donne. A questi si aggiungono 4 sottosegretari, uno a testa per Noi Moderati, Lega, FdI e FI. «Giunta di qualità in tempi rapidi», ha sottolineato Fontana che ha aggiunto: «La coalizione esce molto rafforzata da questo confronto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 14:28

