Lutto cittadino ad Ascoli per i funerali di Carlo Mazzone, calciatore e storico allenatore morto sabato a 86 anni. In piazza del Popolo, nel pomeriggio, allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Tanti i tributi delle società sportive e dei tifosi. MAglie e bandiere per omaggiare l'ex tecnico. Un lungo applauso ha accolto il feretro all'arriva davanti alla Chiesa. "E' stato una persona straordinaria. Per molti giocatori penso che ha allenato è stato un padre", ha detto l'ex calciatore e allenatore Alessandro Calori. Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA