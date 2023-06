Whatsapp, le due nuove funzioni per la sicurezza: "silenzia le chiamate" e "controllo". Come attivarle

di Redazione web

Due nuovi aggiornamenti promettono di rendere Whatsapp ancora più affidabile sul versante privacy degli utenti. L'app di messaggistica istantanea ha aggiunto due funzioni: Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti e Controllo della privacy, da ora disponibili per gli utenti.

Whatsapp, l'aggiornamento per la privacy

Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti, si legge nel dettaglio della nota diffusa da Whatsapp, è una funzione progettata per garantire ancora più privacy e controllo sulle chiamate in entrata. La funzione aiuta a filtrare automaticamente chiamate spam, truffe e chiamate in arrivo da persone sconosciute, garantendo una maggiore protezione. Queste chiamate non faranno squillare il telefono, ma saranno visibili nell'elenco delle chiamate, nel caso in cui si tratti di qualcuno di importante.

Come attivare la nuova funzione



Per rendere nota la nuova funzionalità, Whatsapp ha introdotto Controllo della privacy, in modo che tutti conoscano le opzioni di protezione disponibili su WhatsApp.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 14:46

